Пентагон опублікував відео атаки російського Су-27 на американський БПЛА над Чорним морем

https://racurs.ua/ua/n180978-pentagon-opublikuvav-video-ataky-rosiyskogo-su-27-na-amerykanskyy-bpla-nad-chornym-morem.html

Ракурс

Пентагон опублікував відео інциденту з російським літаком Су-27 та американським безпілотником над Чорним морем.

У ролику видно, як літак зливає перед безпілотником паливо.

Над Чорним морем 14 березня зіштовхнулися російський винищувач Су-27 з американським розвідувальним безпілотником MQ-9 Reaper.

Від удару безпілотник упав у воду. У командуванні ВПС США у Європі звинуватили росію у небезпечних маневрах навколо безпілотника, які відбувалися в міжнародному повітряному просторі.

Згодом у Білому домі заявили, що США й надалі продовжать літати над Чорним морем. Вашингтон зазначив, що атакований росією дрон перебував у міжнародному повітряному просторі. Вашингтон також не бачить причин для контакту з Москвою щодо польотів американських дронів над Чорним морем.

Рішення про збиття дрона MQ-9 Reaper ухвалили у Кремлі, повідомляє канал NBC з посиланням на власні джерела. Наразі росіяни вже прибули на місце збиття дрона та намагаються знайти його уламки.