7% нардепів повідомили про свої доходи у 2021 році — хто уник декларування

https://racurs.ua/ua/n180979-7-nardepiv-povidomyly-pro-svoyi-dohody-u-2021-roci-hto-unyk-deklaruvannya.html

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Електронні декларації за 2021 рік подали лише 29 із 405 нардепів Верховної Ради. Однак до завершення воєнного стану громадяни та медіа не зможуть ознайомитися з ними, а Національне агентство з питань запобігання корупції — перевірити їх.

Рух «ЧЕСНО» показав нардепів, які подали декларації. Більшість з них — представники «Слуги народу».

З травня 2022 року на час дії воєнного стану подавати декларації будь-якого виду не обовʼязково. Натомість після закінчення війни в посадовців буде три місяці на подання декларації без порушення вимог строку.

Голова НАЗК сподівається, що Рада все ж проголосує за законопроект № 8071, який відновить процес подання і перевірки електронних декларацій.

Найбільше нардепів-декларантів у владній фракції «Слуги народу» — 20 (8% від складу фракції), далі йдуть представники депутатських груп «Довіра» — 3 (17%), та «За майбутнє" — 2 (11%).

У фракціях «Європейської солідарності», «Батьківщини», «Голосу» та серед нардепів від забороненої партії ОПЗЖ подано лише по одній декларації.

Жодної декларації станом на зараз не подали позафракційні депутати.

Зазначимо, що в переліку тих, хто добровільно подав свої декларації, немає керівництва Верховної Ради, лідерів парламентської більшості та голів інших фракцій та груп.