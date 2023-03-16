В Повітряних силах розказали про пріоритетні цілі нових ракетних атак росії

https://racurs.ua/ua/n180985-u-povitryanyh-sylah-rozpovily-pro-priorytetni-cili-raketnyh-atak-rf.html

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росія, попри те, що зима закінчилася, може і надалі обстрілювати Україну.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що цілями ворога можуть бути урядові будівлі, так звані «центри прийняття рішень».

Можуть все що завгодно обстрілювати. Вони мають пріоритетні цілі — урядові будівлі, будівлі Збройних сил та Міністерства оборони. Тобто, як вони там називають їх, «центри прийняття рішень», — зазначив він.

Також, за словами Ігната, цілями росіян є транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди та очисні споруди. Також ворог не залишає спроб атакувати український енергетичний сектор.

Ігнат додав, що урядові будівлі розташовані не лише у Києві, нагадавши про удари окупантів по Харківській та Миколаївській ОВА.

Можуть все, що завгодно обстрілювати. У них є пріоритетні цілі — урядові будівлі, будівлі Збройних сил і Міністерства оборони. Також транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. Все, що може принести горе людям й екологічну катастрофу, — заявив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю «24 каналу».

У розмові з журналістами він також додав, що українська ППО може збивати лише частину з тих ракет, які є в арсеналі армії рф.

Українська ППО може збивати крилаті ракети противника, проте не має засобів проти балістичних ракет та деяких інших типів.

Ракети, які може збивати українська ППО:

«Калібр» (3М14) — крилата ракета морського базування (якою ворог атакує з Чорного моря);

Х-101/Х-555/Х-55 — крилаті ракети повітряного базування;

Р-500 (9М728) — крилата ракета наземного базування (аналог «Калібра»);

Х-59 — керована авіаційні ракета «повітря-земля»;

Х-35 — протикорабельна ракета повітряного, морського або берегового базування.

Ракети, які ППО України збивати не може: