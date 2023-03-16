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Ракурс
Біля Кремінної захисники демілітаризували БТР з росіянами

Біля Кремінної захисники демілітаризували БТР з росіянами (ВІДЕО)

16 бер 2023, 17:20
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Багатоцільовий бронетранспортер МТ-ЛБ разом з особовим складом окупаційної армії росії знищили воїни 25-ї Окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України.





Про це Луганська обласна військова адміністрація 16 березня повідомила в Телеграмі.

Поблизу Кремінної знищено ворожий бронетранспортер МТ-ЛБ та особовий склад росіян. Вони опинилися на шляху спецпідрозділа «Автоботи» 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні «Ракурс» повідомляв про вибухи в тимчасово окупованому селі Малоянісоль поблизу Маріуполя.

Джерело: Ракурс


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