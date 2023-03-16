Три пункти управління й скупчення росіян уразили ЗСУ – Генштаб

https://racurs.ua/ua/n181002-try-punkty-upravlinnya-y-skupchennya-rosiyan-urazyly-zsu-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України уразили три пункти управління, дві радіолокаційні станції та склад пально-мастильних матеріалів росії. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 16 березня.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, дві радіолокаційні станції, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога, — йдеться у повідомленні.

Воєнні злочинці росії за добу завдали два ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснили 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, сьогодні під Бахмутом прикордонники відбили три ворожі атаки — дев’ятеро російських загарбників ліквідовано, ще 17 — поранено. У Держприкордонслужбі вказали, бої йшли у промисловій зоні одного з підприємств. Прикордонники відбивали атаки окупантів зі стрілецької зброї та гранат, а вогонь мінометників не дозволив ворогові підтягувати резерви.

Також 16 березня у Маріупольському районі Донеччини здетонував ворожий склад із боєприпасами.