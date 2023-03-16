Польща нарощує армію - Не хочемо повторення Бучі, заявив глава Міноборони

https://racurs.ua/ua/n181007-polscha-naroschuie-armiu-ne-hochemo-povtorennya-buchi-zayavyv-glava-minoborony.html

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Польща не хоче бачити на своїй території події, які сталися під час тимчасової окупації українських міст Буча та Ірпінь армією воєнних злочинців росії, тому посилює свою армію та готується протидіяти зовнішньому агресору.

Досвід України свідчить про необхідність негайного захисту всієї території країни. Діяти згідно з доктриною наших попередників, яка передбачала оборону на лінії Вісли і навіть на західному кордоні Польщі, було би не лише хибно, але й ганебно. Ми не хочемо повторення в Польщі Бучі, Ірпеня чи Бахмута, — заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв’ю «Укрінформу».

З його слів, саме з цих міркувань було ухвалене рішення створити 18-ту механізовану дивізію та першу піхотну дивізію, які дислокуватимуться у східних регіонах Польщі.

Сьогодні Польща в безпеці, а польська армія зростає чисельно, вона оснащена сучасною зброєю. Польща також сильна в альянсах, про що свідчить присутність американських, британських, румунських і хорватських військових на польській території, — додав Блащак.

Нагадаємо, Варшава почала зводити укріплення на кордоні з білоруссю, зокрема встановлювати протитанкові їжаки. Раніше у лютому на кордоні з Калінінградською областю Польща почала будувати укріплення.