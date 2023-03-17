фсб намагається контролювати російську оборонку, вважають в ISW. Фото:

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Російська федеральна служба безпеки, ймовірно, намагається контролювати оборонну промисловість країни-агресора.

Прес-секретар українського Центру досліджень трофейного і перспективного озброєння і військової техніки Генштабу ЗСУ Андрій Рудик заявляв, що на багатьох компонентах російського озброєння, що потрапило в руки українських солдатів, було виявлено маркування фсб. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Маркування російської спецслужби виявили, зокрема, на деяких компонентах танків Т-90М і на мікросхемах в іншій техніці. За словами Рудика, в цих випадках маркування означає, що фсб провела перевірку обладнання даної зброї і його компонентів. Аналітики вважають, що ці факти вказують на далекосяжні наслідки для відносин між фсб, російським військово-промисловим комплексом і російськими військовими.

На думку фахівців Інституту, директор фсб олександр бортніков доручив спецслужбі провести ці розслідування за вказівкою російського диктатора володимира путіна, або бортніков видав це розпорядження незалежно від путіна.

У будь-якому випадку фсб, схоже, безпосередньо втручається у внутрішню роботу російського ВПК, ймовірно, проникаючи в процеси придбання та перевірки обладнання, — йдеться у звіті.

В ISW нагадали, що свого часу КДБ аналогічно контролював радянську армію і оборонну промисловість.

Нагадаємо, в Британському королівському інституті оборонних та безпекових досліджень заявили, що мікрочипи нідерландських компаній NXP та Nexperia попри санкції потрапляють у росію. Електроніка цих виробників використовується для виготовлення російського озброєння.