Мікроелектроніка з Нідерландів потрапляє в росію попри санкції – розслідування

https://racurs.ua/ua/n179370-mikroelektronika-z-niderlandiv-potraplyaie-v-rosiu-popry-sankciyi-rozsliduvannya.html

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Мікрочипи нідерландських компаній NXP та Nexperia попри санкції потрапляють у росію. Електроніка цих виробників використовується для виготовлення російського озброєння.

Зразки продукції NXP та Nexperia знайшли у російській гаубиці, крилатій ракеті, ударному гелікоптері, а також дроні-камікадзе типу Shahed-136. Загалом за даними Royal United Services Institute (Британського королівського інституту оборонних та безпекових досліджень) у 10 з 27 систем озброєння рф, які вони дослідили, знайшли чіпи NXP.

Про постачання московитів з Нідерландів через китайських посередників йдеться в журналістському розслідуванні NOS і Nieuwsuur. У матеріалі стверджується, що існує чітка схема, коли невелика група китайських компаній купує чипи в Нідерландах, а потім експортує їх до росії.

Згадані чипи переважно виготовляють великі виробники, зокрема NXP і Nexperia. Мікросхеми NXP нещодавно виявили в розібраній російській броньованій гаубиці, крилатій ракеті та ударному гелікоптері.

Також чипи від NXP і Nexperia виявляли в російських безпілотниках, а чип NXP — в іранському дроні-камікадзе.Журналісти видань NOS і Nieuwsuur отримали доступ до торгових даних та дослідили, як європейські технології потрапляють до російських виробників.

У розслідуванні зазначають, що існує чітка картина того, як невелика група китайських компаній отримує чіпи з Нідерландів та експортує їх у росію. При цьому одна з компаній, яка реекспортує чіпи, входить до санкційного списку США.

Речники компаній-виробників наголошують, що вони дотримуються правил та санкцій й не ведуть справ з росією. Їхні клієнти також не мають права продавати чіпи у росію.

Обидві транснаціональні корпорації кажуть, що не мають відповіді, як брокерам-шахраям все ще вдається купувати їхню продукцію.

Клієнти NXP перевіряються «ретельно». Компанія стверджує, що виходить за рамки юридичних зобов’язань у дотриманні санкцій. Неясно, що саме це означає і чи буде компанія вживати заходів проти групи китайських посередників.

Nexperia наполягає на тому, щоб її команда експортного контролю використовувала найновіше програмне забезпечення «для моніторингу нашої дистрибуції». Якщо дистриб’ютор порушив санкції, договір розривається. Чи сталося це минулого року, в компанії не хочуть говорити. Підсумок: перепродаж третім сторонам «ми не завжди можемо контролювати або запобігти».

Водночас журналісти підкреслюють, що компанії мають виконувати так зване «домашнє завдання» і попереджати реекспорт товарів у рф.