Росіяни розкидали "зуби дракона" по Кримському перешийку

https://racurs.ua/ua/n181027-rosiyany-rozkydaly-zuby-drakona-po-krymskomu-pereshyyku.html

Ракурс

У Криму на перешийку з’явились протитанкові «зуби дракона».

Кореспондент «Крим. Реалії» розповів, що ця лінія укріплень знаходиться на перешийку Ак-Монайському, що з'єднує Керченський півострів з основною частиною Криму. Вона розташована на ділянці між селами Батальне та Приморське.

Раніше сьогодні в Головному управлінні розвідки заявляли, що військові рф створили на півострові оборонне угрупування та готуються до оборонних дій.

Інфраструктура на тимчасово окупованому півострові підтримується в бойовій готовності. У Криму розміщений потужний сухопутний і авіаційний компонент. Наприклад, це близько 90 бойових літаків, 60 бойових вертольотів. Створено оборонне угруповання, що здійснює заходи із облаштування фортифікаційних споруд, лінії оборони. Вони готуються до оборонних дій на території півострова, — зазначив представник ГУР Вадим Скібіцький.

10 березня підконтрольний росії глава Криму Аксьонов також заявляв про будівництво оборонної лінії.

Коментуючи спорудження окупантами траншей та окопів на кримських пляжах, Скібіцький зауважив, що «вони обрали найбільш небезпечні напрямки, де може бути проведена морська десантна операція, і зараз саме там здійснюють підготовку оборонних рубежів».