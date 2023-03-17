Київ відбере у Брежнєва одну з його нагород

https://racurs.ua/ua/n181036-kyyiv-vidbere-u-brejnieva-odnu-z-yogo-nagorod.html

Ракурс

Леоніда Брежнєва позбавлять звання «Почесний громадянин Києва».

Відповідний проект рішення опубліковано на сайті Київської міської ради.

Позбавлення звання «Почесний громадянин міста Києва» Брежнєва Л. І. сприятиме ліквідації спадщини колишнього комуністичного тоталітарного режиму, виключити можливість створення позитивного образу осіб, які обіймали керівні посади в Комуністичній партії Радянського Союзу, Комуністичній партії України, комуністичних партій України, комун відмежування територіальної громади міста Києва від методу державного терору в управлінні державою, властивого комуністичному тоталітарному режиму, відновлення історичної та соціальної справедливості, — йдеться у проекті.

У Кам’янському представники громадських організацій та місцеві жителі вимагають знести пам’ятник колишньому радянському генсеку Брежнєву.

Його бюст, згідно із законом про декомунізацію, мали б демонтувати. Місцева влада вирішила зробити його музейним експонатом, однак залишила на центральній площі міста.