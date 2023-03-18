Нових окупантів можуть перекинути до Білорусі. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n181064-novu-grupu-rosiyskyh-okupantiv-mojut-perekynuty-do-bilorusi-gaun.html

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На території Білорусі командування російських збройних сил не планує згортати свою діяльність.

Щобільше, москва може перекинути до Білорусі нову «партію» своїх військових нібито для навчань. Нові супутникові знімки полігону «Обуз-Лесновський» свідчать про проведення ротації та виведення частини російського контингенту з білоруської території. Про це 18 березня повідомила моніторингова група «Беларускі Гаюн».

зс рф не збираються згортати свій «тренувальний табір» на полігоні, і варто очікувати перекидання в РБ нових груп військових для навчання, — зазначають в групі.

«Гаюн» повідомляє, що попри зменшення кількості військових країни-агресора на полігоні, імовірно порожні намети для проживання особового складу поки не були демонтовані.

Нагадаємо, низка ЗМІ, із посиланням на внутрішній документ кремля повідомили, що російська федерація планує взяти під повний контроль Білорусь до 2030 року. Сам документ медіа поки не оприлюднили, проте зазначили, що він має назву «Стратегічні цілі російської федерації на білоруському напрямку».