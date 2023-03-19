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Ракурс
Комплекси механічного розмінування допоможуть убезпечити Херсонщину, фото: Олександр Прокудін

Херсонщина отримала хорватські комплекси механічного розмінування (ФОТО)

19 бер 2023, 08:27
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Херсонська область отримала два механізовані комплекси розмінування «ДОК-ІНГ» MV-4 та МV-10 виробництва Хорватії.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ці комплекси одні з найкращих у світі роботизованих систем для розмінування, — зазначив Прокудін.

Чиновник наголошує, що рашисти перетворили землі Херсонщини на рясне мінне поле.

Розмінування ведеться безперервно, але це процес, який потребує часу і кропіткої роботи. Пришвидшити ці роботи можуть машини механічного розмінування, — зазначив Прокудін.

Зазначається, що хорватські комплекси здатні здійснювати розмінування території з продуктивністю роботи до 4−5 тис. кв. м у день, залежно від складності виконання завдань.

Функціонал цих комплексів — фантастичний, проте головна їх перевага — збереження життів саперів, — наголошує Прокудін.

Комплекси механічного розмінування допоможуть убезпечити Херсонщину, фото: Олександр Прокудін

Джерело: Ракурс


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