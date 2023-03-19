Херсонщина отримала хорватські комплекси механічного розмінування (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n181080-hersonschyna-otrymala-kompleksy-mehanichnogo-rozminuvannya-horvatskogo-vyrobnyctva-foto.htmlРакурс
Херсонська область отримала два механізовані комплекси розмінування «ДОК-ІНГ» MV-4 та МV-10 виробництва Хорватії.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ці комплекси одні з найкращих у світі роботизованих систем для розмінування, — зазначив Прокудін.
Чиновник наголошує, що рашисти перетворили землі Херсонщини на рясне мінне поле.
Розмінування ведеться безперервно, але це процес, який потребує часу і кропіткої роботи. Пришвидшити ці роботи можуть машини механічного розмінування, — зазначив Прокудін.
Зазначається, що хорватські комплекси здатні здійснювати розмінування території з продуктивністю роботи до 4−5 тис. кв. м у день, залежно від складності виконання завдань.
Функціонал цих комплексів — фантастичний, проте головна їх перевага — збереження життів саперів, — наголошує Прокудін.