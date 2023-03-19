Злочинця завжди тягне на місце злочину - Офіс президента про поїздку Путіна до Маріуполя

https://racurs.ua/ua/n181091-zlochyncya-zavjdy-tyagne-na-misce-zlochynu-ofis-prezydenta-pro-poyizdku-putina-do-mariupolya.html

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Радник глави офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував у соцмережах візит президента росії володимира путіна до анексованого Маріуполя.

Злочинця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт «режисера війни» (путіна в. в.) у разі перетину кордону, організатор убивств тисяч маріупольських сімей приїхав милуватися руїнами міста та братськими могилами. Цинізм та відсутність каяття, — написав Подоляк у Твіттері.

Про те, що путін відвідав захоплений Маріуполь, стало відомо вранці 19 березня. Як повідомили у Кремлі, візит президента рф був незапланованим та спонтанним і відбувся увечері 18 березня — вночі 19 березня. Під час поїздки путін оглянув місто та поспілкувався з місцевими жителями.

Війська рф захопили Маріуполь навесні 2022 року після двох з половиною місяців боїв та облоги. Українська сторона заявляла, що за цей час місто було практично повністю зруйноване. Восени росія анексувала самопроголошену Донецьку народну республіку та Маріуполь, яку включили до складу цього регіону.