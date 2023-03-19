путіна переконують, що Маріуполь зруйнували українські військові

https://racurs.ua/ua/n181093-putina-perekonuut-scho-mariupol-zruynuvaly-ukrayinski-viyskovi-video.html

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Російському президенту-диктатору путіну розповіли, що Маріуполь зруйнували українські військові.

У телевізійному репортажі про візит воєнного злочинця до Маріуполя є, зокрема, розмова із заступником голови уряду рф Маратом Хуснулліним, який відповідає за будівництво в окупованому росією Маріуполі.

За його словами, українські військові з невідомої причини «просто руйнували» Маріуполь при наступі російської армії.

Там, де ми наступали, з нашого боку ударів снарядами не було взагалі. З їхнього боку — прямим наведенням били танками. Прямо видно, як відступали — прямо били по домівках, просто руйнували. Це я вам як будівельник говорю, — на відео каже Хуснуллін путіну.

Після вторгнення російської армії, за даними ООН, Маріуполь виявився зруйнованим на 90%.

У перші тижні російського вторгнення в Україну місто опинилося в облозі з боку армії росії, яка щодня скидала на місто десятки авіабомб і піддавала його територію артилерійським обстрілам.

У четвер виповнився рік бомбардування російськими військовими драмтеатру в Маріуполі.

Прес-секретар президента рф дмитро пєсков заявив, що Путін побував у місті увечері 18 березня та в ніч на 19 березня.

Президент прибув до Маріуполя вертольотом, а потім за кермом автомобіля об’їхав кілька районів міста, розповіли в Кремлі. Так, він оглянув берегову лінію в районі яхт-клубу, сквер біля драмтеатру та інші пам’ятні місця, а також відновлену філармонію та університет.

Після візиту до Маріуполя путін провів нараду в командному пункті в Ростові-на-Дону, де зустрівся з начальником Генштабу зс рф валерієм герасимовим.

пуйла супроводжував віце-прем'єр Марат Хуснуллін, який доповідав про перебіг будівельних та відновлювальних робіт у місті. Відео із поїздки опублікували російські державні ЗМІ.

Під час візиту путін поспілкувався з місцевими жителями, які отримали нове житло замість зруйнованого, стверджує прес-служба Кремля. Пропагандистське «РІА Новости» опублікувало відео зустрічі російського президента із мешканцями мікрорайону «Невський». Одна з жінок, яка брала участь у зустрічі, заявила, що місцеві жителі «дочекалися» та «моляться» за путіна. Відповідаючи на запитання президента, чи подобається їм у Невському, вона сказала: «Дуже. Це маленький рай у нас тут».

У мене, до речі, через 15 днів після вашого дня народження мій. Також 70 років, але залишився без нічого, — сказав путіну один із мешканців Маріуполя.

Телеграм-канал «Можемо пояснити» звернув увагу на реакцію мешканців Маріуполя у соцмережах на візит путіна. Журналісти зазначили, що «Невський», куди привезли путіна, — «фактично єдиний відбудований мікрорайон у повністю зруйнованому місті». Телеграм-канал навів кілька цитат із чатів мешканців інших районів Маріуполя: Шкода, що він до нашої хати не під’їхав, лівий берег, площа! Без вікон, без дверей, без гарячої води та опалення. Поговорив би з місцевими жителями. А навіщо його туди везти, його возили тими місцями, що збереглися і новобудовам. Порожні котловани під фундаментів зруйнованих будинків йому ніхто не покаже". Ми ***** тут нікому не потрібні. Все робиться для картинки на телевізорі, щоб люди в росії дивилися.

Раша захопила Маріуполь навесні 2022 року після двох із половиною місяців облоги. Місто остаточно перейшло під контроль військ рф, після того, як у травні в полон здалася остання група українських військових, які тримали оборону на заводі «Азовсталь».