З міста Часів Яр, що біля Бахмута, евакуювали всіх дітей

З міста Часів Яр, яке біля Бахмута, евакуювали всіх дітей.

Немає дітей в місті Часів Яр, останні діти були вивезені позавчора. Спільними зусиллями військової адміністрації, поліції, «Білі янголи», ми зробили цю роботу. Складно, боляче, але зробили, — розповів керівник Часовоярської МВА Сергій Чаус.

До слова, в Часовому Яру та навколишніх населених пунктах раніше жило 16 тис. людей. Наразі там залишилося близько 2 тис. осіб.

Дітей, які перебували під опікою, вивезли раніше.

7 березня Кабмін Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій.

Обов’язкова евакуація здійснюватиметься за супроводом одного з батьків або опікуна, чи іншого законного представника. Наразі, під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей підпадає тільки Бахмут.