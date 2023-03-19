НАТО розглядає варіант розміщення біля кордонів з рф до 300 тис. своїх військових

НАТО розглядає варіант розміщення біля кордонів з росією до 300 тис. своїх військових. Посилити угруповання планують, щоб не допустити розповсюдження війни за межі України

Politico пише, що перший ешелон, який може складатися приблизно зі 100 тис. солдатів, готових до відправлення упродовж 10 днів, може бути набраний з Польщі, Норвегії та країн Балтії (Естонії, Латвії та Литви).

Видання наводить слова Генріха Брауса, колишнього помічника генерального секретаря НАТО з оборонної політики та планування сил. До цього ешелону також можуть входити багатонаціональні бойові групи, які альянс уже створив на східному фланзі.

Згодом другий ешелон військ підтримав би цих солдатів. Він міг би бути розгорнутий протягом від 10 до 30 днів, наприклад, із представників Німеччини.

Проте, щоб це сталося, НАТО має переконати окремі країни представити різні елементи: солдатів, підготовку, покращену інфраструктуру та велику кількість дорогої зброї, обладнання та боєприпасів.