«Великий наступ» рф досягає своєї кульмінації, заявили в ISW. Фото:

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«Великий наступ» російської армії в Україні, ймовірно, досягає своєї кульмінації.

Окупанти так і не можуть досягти поставлених цілей, наприклад, по тактичному захопленню Бахмута. Крім цього, у ворога є проблеми з наступом і в районі Авдіївки-Донецька та Вугледара. Зокрема, нещодавній наступ у районі Авдіївки росіяни втратили роту солдатів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 19 березня.

За інформацією фахівців, стан наступу загарбників на Донеччині погіршується через необхідність посилення підрозділів, що знаходяться під Вугледаром. У листопаді 2022 року та лютому 2023 року катастрофічних втрат під Вугледаром зазнала 155-та бригада морської піхоти. Саме тому зараз кремль значною мірою покладається на резервні частини 98-ї повітряно-десантної дивізії, щоб компенсувати ці втрати.

У звіті зазначається, що у район Вугледару росіяни перекидають деякі частини 8-ї повітряно-десантної дивізії, яка розташована в районі Кремінної Луганської області. В ISW вважають, що це «свідчить про рівень відчаю з боку російського командування».

Аналітики наголошують, що наступ загарбницької армії на Бахмут, Вугледар, а також по лініях Авдіївка-Донецьк та Сватов-Кремінна не принесли командуванню рф нічого, крім тактичних здобутків. Тому саме зараз у ЗСУ з’являється можливість перехопити ініціативу і почати контрнаступ.

Також у звіті Інститут повідомляється, що 19 березня Сили оборони України провели локалізовану контратаку на південний захід від Бахмута.

Нагадаємо, у розвідці Великої Британії вважають, що російська влада готується до того, що не зможе досягти заявлених цілей у захопленні українських територій.