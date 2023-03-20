Україна матиме лише одну спробу для проведення контрнаступу, вважає президент Чехії. Фото:

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Україна матиме лише одну спробу провести великий контрнаступ для деокупації територій.

Так вважає президент Чехії Петр Павел. За його словами, контрнаступ має відбутися протягом кількох місяців, а «вікно можливостей відкрите цього року». Бо після наступної зими зберегти значний рівень допомоги буде вкрай важко. Про це чеський лідер заявив в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita.

За словами Павела, втома від війни — це не лише виснаження людських ресурсів і техніки, руйнування інфраструктури в Україні, а й втома в країнах, які надають допомогу. Саме тому багато політиків у 2023 році очікують певного прогресу на фронті з боку ЗСУ.

Я вважаю, що Україна матиме лише одну спробу розгорнути великий контрнаступ. Тому, якщо вона вирішить розпочати великий контрнаступ і він провалиться, отримати кошти на наступний буде вкрай важко, — наголосив він.

Також чеський лідер зазначив, що у 2014 році у США мають відбутися вибори президента, тому питання допомоги Україні може відійти на другий план.

Крім того, Павел зазначив, що партнери та союзники не повинні штовхати українців чи надавати плани, а лише допомагати у боротьбі з російськими окупантами.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомляли, що український контрнаступ може початись у травні. ЗСУ можуть просуватися на південь через Херсонщину до Криму або рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

Джерело: Rzeczpospolita