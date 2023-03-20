Точну цифру знають наші військові і президент - Данілов про "100 тис. загиблих"

https://racurs.ua/ua/n181136-tochnu-cyfru-znaut-nashi-viyskovi-i-prezydent-danilov-pro-100-tys-zagyblyh.html

Ракурс

Секретар РНБО Олексій Данілов спростував інформацію ЗМІ, що на фронті нібито загинуло уже 100 тис. українських військових.

Я вам з повною відповідальністю заявляю, що у нас немає 100 тис. втрат серед військових. Це неможливо. Точну цифру знають наші військові, знає президент. Під час війни це закрита інформація, але 100 тис. це абсолютно не відповідає дійсності, — запевнив секретар РНБО.

За його словами, співвідношення втрат наразі становить 1 до 7, 1 до 8, у деяких випадках 1 до 10 на користь ЗСУ.

Після війни 14-го року, ми знали, як воювати, а в росії такого не було. За багатьма напрямами у них були втрати просто божевільні, — додав він.

Під час важких боїв за Бахмут дві бригади ЗСУ, які обороняють південний фланг міста, надали BBC доступ до своїх позицій.

Українські військові розповіли про місяці виснажливих битв із регулярними частинами російської армії та найманцями ПВК «Вагнера». За словами українців, втрати росіян у кілька разів перевищують їхні втрати, але ворог, як і раніше, намагається наступати та використовувати нові методи атаки.