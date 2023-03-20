Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Розвідку боєм позицій ворога під Бахмутом показали з камери GoPro бійців 3 ОШБ

Розвідку боєм позицій ворога під Бахмутом показали з камери GoPro бійців 3 ОШБ (ВІДЕО)

20 бер 2023, 20:53
999

Чітку й злагоджену взаємодію штурмовиків 3 ОШБ в умовах бою поблизу Бахмута, прикриття побратимів під час передислокації та враження й емоції бійців показали у новому фронтовому відео.





Робота на передовій під Бахмутом 1 механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади, зняте на камеру GoPro самими бійцями. За підтримки артилерії та дронів штурмовики здійснили успішну розвідку боєм, з’ясувавши кількість сил і засобів противника.

Наблизившись до ворожих позицій на відстань декількох метрів, українські бійці запропонували вагнерівцям здатись. Окупанти відмовились і отримали те, що заслужили — смерть на українській землі.

Результат — знищений вогнем ворожий бліндаж з живою силою противника. Під час бойової операції бійцям 1 мехбату бригади також вдалося розвідати місцеперебування вогневих точок окупантів, підходи до їхніх позицій і визначити шлях для наступної атаки.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів