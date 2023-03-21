Знищені докази та російські агенти - вибухи на складах боєприпасів у Болгарії відбулися на тлі війни рф в Україні

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Серія вибухів на військових складах сколихнула Болгарію протягом останніх років. Це відбулося на фоні рішення Софії постачати боєприпаси Україні.

На подібних об'єктах у Болгарії сталося не менше 10 інцидентів. Крім вибухів у Карнобаті 31 липня 2022 року, у 2011 році біля села Ловнидол вибухнули 3 тис. далекобійних снарядів. Більшість з них нібито призначалися для Грузії. При цьому росія декілька разів просила Болгарію не постачати зброю грузії.

Частину вибухів пов’язують з російськими агентами. росію також звинувачують у спробі замаху на болгарського торговця зброєю Еміліяна Гебрева, що був власником кількох арсеналів, які вибухнули в Болгарії.

Після початку агресії рф в Україні у 2014 році вибухи на арсеналах у Болгарії тривали.

«Радіо Свобода» стверджує, що російський слід і війна в Україні не сприяли вагомим результатам розслідування вибухів. Адже це сталося на фоні політичного розколу в Болгарії.

росію також звинувачують у спробі замаху на самого болгарського торговця зброєю Гебрева. При цьому понад три роки слідство вважало, що він отруївся салатом із руколою.

Нагадаємо, у Болгарії 31 липня, стався вибух на складі боєприпасів, який належить підприємцю Еміліану Гебреву, який продавав озброєння в Україну після початку росією неоголошеної війни на Донбасі у 2014 році.

Інцидент стався на території колишніх армійських казарм поблизу міста Карнобат на південному сході країни. Унаслідок вибуху на складі розпочалася пожежа, постраждалих немає.

Гебрев, коментуючи подію, сказав, що «не йдеться про жодну людську помилку, її бути не може». За його словами, на складі зберігалися старі не оплачені боєприпаси, замовлені різними компаніями.

Тоді Гебрев був «на 100 відсотків» впевнений, що саме російські спецслужби організували вибухи на складі компанії EMCO.

Ми не могли постачати озброєння Україні напряму, тому знайшли спосіб робити це через треті країни, — сказав вже після відставки прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков в інтерв’ю «Голосу Америки».

Політик зазначив, що через спротив частини сил в тогочасному уряді домовитися про постачання озброєнь Україні напряму з Болгарії було практично неможливо. Тому було прийняте компромісне рішення — продавати боєприпаси місцевого виробництва третім країнам, аби вони потім передавали їх Києву.

Я вдячний, що інші країни НАТО та ЄС вирішили допомогти нам з доставкою боєприпасів. Вони купували їх у Болгарії та безкоштовно передавали українській армії. Це була найкраща комбінація. З одного боку, ми могли зробити великий внесок у допомогу. З іншого боку, українці не платили багато або взагалі не платили. І по-третє, не було прямого експорту з Болгарії в Україну, що задовольнило вимоги наших партнерів по коаліції, — розповів Петков.

Раніше німецьке видання Die Welt опублікувало розслідування, згідно з яким у перші місяці війни до України таємно надходили паливо та боєприпаси болгарського виробництва, які подекуди забезпечували близько 30% потреб української армії.