Битва за Бахмут - росіяни перенесли зусилля на фланги, уникаючи міські бої

https://racurs.ua/ua/n181160-bytva-za-bahmut-rosiyany-perenesly-zusyllya-na-flangy-unykauchy-miski-boyi.html

Ракурс

У битві за Бахмут росіяни перенесли зусилля на фланги українських військ.

Бійці 46 бригади, які боронять місто, повідомили, що причина такої тактики — відсутність можливості просування в Бахмуті.

Міські бої — це завжди повільно, а їм потрібен результат, — пише телеграм-канал 46 бригади.

Українські військові повідомляють про активізацію росіян в напрямку населених пунктів Григорівка — Богданівка. В Оріхово-Василівці вагнерівці рухаються у напрямку Новомаркове на рубіж каналу. У разі успіху росіян вони можуть тиснути на Часів Яр, але не на Бахмут.

Щодо темпу наступу — у вагнерів немає проблем з особовим складом, але при цьому вага артилерійського залпу за місяць так і не відновилася. Авіація після втрат працює рідше і далі від нуля, побоюються, — пишуть бійці.

Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що загальний весняний наступ росії, ймовірно, наближається до кульмінації, і російські сили можуть активізувати зусилля, щоб досягти хоча б незначних успіхів, перш ніж втратити ініціативу в Україні.

В ISW вважають, як і раніше, можливим, що наступ росії може спонукати Україну піти з Бахмута та/або Авдіївки, хоча нині ні те, ні інше не є ймовірним.

За даними аналітиків, російські війська, ймовірно, досягли додаткових успіхів на південному заході та півночі Бахмута, а також на північному заході Бахмуту між Богданівкою та Хромово. Якщо прийняти дані українського Генштабу, то російські війська, ймовірно, просунулися на захід від Красногорівки (9 км на північ від Авдіївки) і захопили Степове (на захід від Красногорівки).