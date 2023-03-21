У Раді призначили трьох урядовців, освітою України керуватиме військовослужбовець

Новий міністр освіти Оксен Лісовий

https://racurs.ua/ua/n181163-u-radi-pryznachyly-troh-uryadovciv-osvitou-ukrayiny-keruvatyme-viyskovoslujbovec.html

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У Кабінеті міністрів України сталися прогнозовані раніше у медіа ротації.

Верховна Рада без проблем 21 березня затвердила на посадах трьох нових урядовців.

Новим очільником Міносвіти став Оксен Лісовий — голова Малої академіки наук та військовослужбовець. За нього проголосували 313 обранців.

50-річний Лісовий народився на Київщині в сімʼї філософа і правозахисника Василя Лісового та педагогині Віри Лісової-Гриценко.

Василь Лісовий виступив із відкритим листом на захист шітдесятників, за що разом із сім'єю був депортований радянською владою на Сибір, де і народився Оксен Лісовий. Його батько провів на засланні 11 років.

Після початку повномасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року добровольцем вступив до ЗСУ, воює у складі 95 окремої десантно-штурмової бригади. Водночас дистанційно продовжує виконувати обов’язки директора МАН.

Новим міністром з питань стратегічних галузей промисловості став екс-очільник «Укрзалізниці» Олександр Камишин (312 голосів).

Також Рада призначила Михайла Федорова віце-прем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації (311 — «за»).

В усіх трьох голосуваннях фракція «Євросолідарність» не віддала жодного голосу «за». У партії Петра Порошенка раніше пояснювали це тим, що політична сила перебуває в опозиції до влади і не має наміру підтримувати урядові призначення.

Раніше вчора економічний Комітет ВРУ схвалив призначення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишіна. Комітет ВРУ з питань цифровізації схвалив призначення віце-прем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації України Федорова.