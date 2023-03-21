Від мобілізації з росії на чартері дременули 250 лікарів - квитки купив мільярдер зі списку Forbes

https://racurs.ua/ua/n181168-vid-mobilizaciyi-z-rosiyi-na-charteri-dremenuly-250-likariv-kvytky-kupyv-milyarder-zi-spysku.html

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У вересні 2022 року за кілька днів після початку мобілізації росію на чартерному рейсі залишили одразу 250 лікарів, які побоювалися відправлення до збройних сил.

Про це пише «Система», розслідувальний проект «Сьогодні» та «Радіо Свобода».

За даними журналістів, рейс організував «знаменитий лікар». Лікарі, що летіли на літаку, заплатили за цю можливість по 40 тис. рублів, а решту необхідних для викупу чартеру грошей додав якийсь російський мільярдер зі списку Forbes, який інвестує у сферу цифрових технологій. Імена організатора рейсу та бізнесмена видання не розкриває з міркувань безпеки.

Як причину для вильоту за кордон організатори рейсу вигадали легенду про лікарський конгрес у Єревані. Всім пасажирам роздали надруковані запрошення на неіснуючий конгрес, а також блокноти та ручки з його логотипом.

За день до вильоту, пише «Система», з’ясувалося, що перевантажений літаками з росії аеропорт Єреван більше не приймає чартерні рейси. Тоді організатори вирішили летіти до Казахстану — їм довелося передрукувати запрошення та атрибутику. Борт відлетів до Астани 27 вересня.

Нагадаємо, що після оголошення про мобілізацію росію, за різними оцінками, залишили від кількох сотень тисяч до мільйона людей. Найчастіше вони виїжджали до Казахстану, Грузії, Вірменії та Туреччини.