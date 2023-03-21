Знищення російських «ураганів» артилеристами потрапило на відео

Знищення російських РСЗВ, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n181183-znyschennya-rosiyskyh-uraganiv-artylerystamy-potrapylo-na-video.html

Ракурс

Відео, котре показує процес знищення російських РСЗВ «Ураган» українськими артилеристами сьогодні, 21 березня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Ці «Урагани» більше не зашкодять… Спільна робота артилеристів 40-ї Окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта та 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, — зазначається в описі відео.

Де і коли саме відбулися вказані події, не уточнюється.