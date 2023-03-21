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Ракурс
Знищення російських РСЗВ, скріншот відео

Знищення російських «ураганів» артилеристами потрапило на відео

21 бер 2023, 22:35
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Відео, котре показує процес знищення російських РСЗВ «Ураган» українськими артилеристами сьогодні, 21 березня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сухопутних військ ЗСУ.





Ці «Урагани» більше не зашкодять… Спільна робота артилеристів 40-ї Окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта та 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, — зазначається в описі відео.

Де і коли саме відбулися вказані події, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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