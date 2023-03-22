Вступ до НАТО схвалив парламент Швеції

Швеція стали ближче до вступу у НАТО

https://racurs.ua/ua/n181212-vstup-do-nato-shvalyv-parlament-shveciyi.html

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Риксдаг (парламент) Швеції проголосував за приєднання до оборонного альянсу НАТО.

Про це сьогодні, 22 березня, повідомляє видання Aftonbladet.

Зазначається, що це історичне рішення було ухвалене після того, як Риксдаг сьогодні обговорив законодавство стосовно НАТО.

Оскільки в травні 2022 року соціал-демократи змінили свою позицію щодо членства в НАТО, переважна більшість у Риксдазі хотіла приєднатися до альянсу, — зазначає видання.

В результаті за відповідне рішення сьогодні проголосували 269 депутатів, проти були 37.

Однак для того, щоб Швеція стала членом НАТО, її заявку ще мають ратифікувати Туреччина та Угорщина.

Джерело: Aftonbladet