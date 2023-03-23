ЗСУ намагаються очистити від росіян 20-30 кілометрову зону на Лівобережжі Херсонщини

https://racurs.ua/ua/n181237-zsu-namagautsya-ochystyty-vid-rosiyan-20-30-kilometrovu-zonu-na-livoberejji-hersonschyny.html

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Українські війська роблять все можливе, щоб на Херсонщині очистити від загарбників 20−30 кілометрову зону на Лівобережжі.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Це досить непроста робота та ускладнюється вона тим, що ворог стало ховається за мирними мешканцями, намагаючись переховувати свої підрозділи і своє базування техніки у дворах місцевих мешканців, за житловими будинками. Але все ж таки наша робота досить результативна. До прикладу, можна відстежити, що обстріли з боку Кінбурнської коси суттєво поменшали, оскільки ми уразили пункт постачання і складування боєприпасів, — сказала Гуменюк.

Вона каже, що росіяни не мають потужної підтримки, і навіть пересування суходолом для них ускладнено, оскільки Сили оборони намагаються тримати під вогневим контролем саме той перешийок, який пов’язує материкову частину Лівобережжя з півостровом Кінбурнська коса.

Поки що ми працюємо над тим, щоб ворог відчував нашу присутність, наш тиск. Зокрема, в рамках контрбатарейного протистояння ми намагаємося вичищати у 20−30 км на Лівому березі, — сказала Гуменюк.

За її словами, робота Сил оборони досить результативна. Зокрема, кількість обстрілів з боку Кінбурнської коси суттєво зменшилась, адже було уражено пункт постачання і складування боєприпасів.

Речниця також розповіла, що зараз ворог не має потужної підтримки, і навіть пересування суходолом для нього ускладнено, оскільки Сили оборони намагаються тримати під вогневим контролем той перешийок, який пов’язує материкову частину Лівобережжя з Кінбурнським півостровом.