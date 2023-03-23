Корбан програв суд проти загиблого на війні активіста Протасового Яру Романа Ратушного

https://racurs.ua/ua/n181243-korban-prograv-sud-proty-zagyblogo-na-viyni-aktyvista-protasovogo-yaru-romana-ratushnogo.html

Ракурс

Геннадій Корбан програв суд проти загиблого на війні активіста Протасового Яру Романа Ратушного.

Корбан вимагав визнати недостовірними згадки про себе на фейсбук-сторінках Романа та ГО «Протасів Яр».

Це відбулось вже після того, як бізнесмен не зміг забудувати Протасів Яр — земельній ділянці вдалось повернути статус зеленої зони та оголосити там ландшафтний заказник.

Позову Корбана вже два роки. Перша інстанція стала на сторону бізнесмена. Однак Київський апеляційний суд скасував його позов повністю.

Адвокати Корбана на слухання не прийшли.

Раніше він позивався до активіста та громадської організації щодо захисту честі та гідності. У позові він просив спростування інформації про його причетність до компанії ТОВ «Дайтона Груп», спроби забудови Протасового Яру та його морально-етичні якості.

9 грудня 2021 року Солом’янський райсуд Києва позов Корбана задовольнив. У 2022 році апеляція Києва підтвердила це рішення.

Натомість адвокати батьків загиблого торік добровольця ЗСУ Ратушного та громадської організації пішли до Верховного суду. Останній скасував рішення апеляції Києва і відправив справу на новий апеляційний розгляд.