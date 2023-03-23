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Російський «Зоопарк-2» знищили бійці ССО на Донбасі
Російський «Зоопарк-2» знищили бійці ССО на Донбасі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181253-rosiyskyy-zoopark-2-znyschyly-biyci-sso-na-donbasi-video.htmlРакурс
Оператори Сил спеціальних операцій знищили російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 «Зоопарк-2».
Про це 23 березня повідомляє прес-служба ССО в Телеграм.
1Л220 «Зоопарк-2» займається пошуком артилерії, безпілотників і коригуванням обстрілів.
На Донецькому напрямку, під час ведення аеророзвідки, підрозділ Сил спеціальних операцій виявив та переслідував радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 «Зоопарк-2», який постійно змінював позицію. Після передачі координат розміщення контрбатарейного комплексу, одним з підрозділів Сил оборони нанесено вогневе ураження, — йдеться у повідомленні прес-служби ССО.
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