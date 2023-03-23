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Ракурс
Російський «Зоопарк-2» знищили бійці ССО на Донбасі

Російський «Зоопарк-2» знищили бійці ССО на Донбасі (ВІДЕО)

23 бер 2023, 18:20
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Оператори Сил спеціальних операцій знищили російський радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 «Зоопарк-2».





Про це 23 березня повідомляє прес-служба ССО в Телеграм.

1Л220 «Зоопарк-2» займається пошуком артилерії, безпілотників і коригуванням обстрілів.

На Донецькому напрямку, під час ведення аеророзвідки, підрозділ Сил спеціальних операцій виявив та переслідував радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 «Зоопарк-2», який постійно змінював позицію. Після передачі координат розміщення контрбатарейного комплексу, одним з підрозділів Сил оборони нанесено вогневе ураження, — йдеться у повідомленні прес-служби ССО.

Джерело: Ракурс


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