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Генштаб: Армія рф вийшла з Нової Каховки після масового мародерства

Генштаб: Армія рф вийшла з Нової Каховки після масового мародерства — ОНОВЛЕНО

23 бер 2023, 18:35
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Підрозділи окупаційної армії росії, які розміщувалися у місті Нова Каховка Херсонської області, втекли з міста. Про це 23 березня у вечірньому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.





Станом на 22 березня всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто. Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти «конфісковували» у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, торік 24 лютого російські війська обстріляли військову частину у Новій Каховці й окупували місто.

ОНОВЛЕНО! У Генштабі уточнили, що російські війська все ж таки знаходяться у Новій Каховці. Інформацію про відхід окупантів некоректна, визнали у відомстві.

Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних. Однак, ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку, — зазначили там.

Джерело: Ракурс


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