Генштаб: Армія рф вийшла з Нової Каховки після масового мародерства

https://racurs.ua/ua/n181255-genshtab-armiya-rf-vyyshla-z-novoyi-kahovky-pislya-masovogo-maroderstva.html

Ракурс

Підрозділи окупаційної армії росії, які розміщувалися у місті Нова Каховка Херсонської області, втекли з міста. Про це 23 березня у вечірньому зведенні повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Станом на 22 березня всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто. Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти «конфісковували» у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, торік 24 лютого російські війська обстріляли військову частину у Новій Каховці й окупували місто.

ОНОВЛЕНО! У Генштабі уточнили, що російські війська все ж таки знаходяться у Новій Каховці. Інформацію про відхід окупантів некоректна, визнали у відомстві.