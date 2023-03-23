Путін “з’їдає” свою армію - радник Залужного Ден Райс назвав втрати рф у війні

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Армія росії щомісяця втрачає близько 25 тис. солдатів в Україні. Втричі більше окупантів країни-терористки дістають поранення.

Я вважаю, що Бахмут — це місце, куди пішла вмирати російська армія, — заявив радник головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, американський офіцер Ден Райс в інтерв’ю NV.

Зі слів Райса, воєнний злочинець володимир путін продовжує робити промах за промахом, порушуючи всі принципи війни.

Рік тому він напав на Україну не в той місяць. У лютому в цих умовах не атакуєш. Але він все одно продовжив атакувати цьогоріч в лютому та березні. І все, що він робив, це «з'їдав» свою армію. Атакуючи на відкритій місцевості, піхотою проти артилерії, вони втратили так багато росіян, — вказав радник Залужного.

Райс додав, що наразі захисники України вбивають близько 25 тис. солдат рф на місяць. Приблизно такими ж будуть цифри за березень. До того ж, близько 75 тис. втрат росіян в Україні за березень — це поранені.

Коли настане правильний час для наступу, весною, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, аніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ, — підсумував Райс.

Нагадаємо, старший військовий радник делегації Британії в ОБСЄ Ян Стаббс повідомляв, що росія вже втратила під Бахмутом до 30 тис. солдатів убитими та пораненими.