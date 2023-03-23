Глава Пентагону назвав росію “гострою загрозою” й оцінив дії Китаю

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Міністр оборони США Ллойд Остін вступному слові до законодавців Палати представників США вкотре повторив позицію Вашингтона, що США продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Він також нагадав, що Стратегія національної оборони США визначає росію під управлінням володимира путіна «гострою загрозою».

Під проводом Джо Байдена, США згуртували світ, щоб допомогти Україні боротися з неспровокованим і невиправданим вторгненням росії. Наші союзники та партнери активізувалися, щоб надати важливу безпекову допомогу, яку координує контактна група з питань оборони України, яку я очолюю. Ми підтримуватимемо оборону України стільки, скільки буде потрібно, — заявив Остін.

Глава Пентагону назвав оборонний бюджет США на наступний рік стратегічним кошторисом, «який обумовлений серйозністю нашої стратегічної конкуренції з Китайською Народною Республікою». Керівництво Пентагону вважає, що Збройні сили США мають бути готовими до можливої конфронтації з Китаєм і закликає Конгрес схвалити проект оборонного бюджету на 842 млрд дол., що передбачає модернізацію сил в Азії та інших регіонах.

Також Ллойд Остін прокоментував посилення НАТО на тлі російської загрози.

Після вторгнення росії в Україну ми ще більше зміцнили захист і стримування НАТО на східному фланзі. А лідерство Конгресу в Європейській ініціативі стримування — і наші інвестиції з 2014 року — допомогли нам швидко й сміливо відреагувати на жорстоку війну, яку обрала росія, та зробили наше стримування ще сильнішим, — зазначив глава Пентагону.

Пріоритетами Пентагону Ллойд Остін назвав: захист нації, турбота про людей та успішна командна робота.