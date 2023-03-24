Рашисти атакували Кривий Ріг «шахедами» — п’ять дронів влучили

Російські дрони-камікадзе атакували Кривий Ріг, фото: «Первый городской»

https://racurs.ua/ua/n181265-rashysty-atakuvaly-kryvyy-rig-shahedamy-p-yat-droniv-vluchyly.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 березня, масовано атакували Кривий Ріг дронами-камікадзе типу «Шахед».

Про це у своєму Telefram-каналі повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Завдяки роботі системи ППО 1 ворожий БПЛА був збитий. Але є влучання 5 дронів. Слава Богу, без втрат, — наголосив Вілкул. — Нічого не викладайте у соцмережі — не допомагайте ворогу коригувати удари.

Він зазначив, що для ліквідації наслідків ворожих ударів були задіяні всі оперативні та екстрені служби.

Вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи у місті працюють стабільно, — додав Вілкул.

Нагадаємо, в ніч на 22 березня рашисти завдали удару безпілотниками-камікадзе по гуртожитках та навчальному закладу у Ржищеві Київської області. В результаті загинули дев’ять людей.