Представники УПЦ МП вивозять речі з Лаври, фото: Ян Доброносов

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Представники УПЦ МП розпочали процес виїзду з Києво-Печерської лаври. Договір на використання монастиря закінчується 29 березня.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За словами міністра, наразі в монастирі працює комісія, яка перевіряє стан збереження пам’яток. Ткаченко запевнив, що в разі, якщо комісія виявить, що у Лаврі чогось не вистачає, представники УПЦ МП нестимуть відповідальність згідно із законом.

Також він спростував заявив очільників УПЦ МП, котрі стверджують, що не збираються покидати територію Лаври

Процес виїзду відбувається. Це може засвідчити будь-який перехожий в Лаврі. Вивозять бойлери, столи, стільці. Якийсь процес розпочався, — наголосив Ткаченко.

Міністр запевнив, що процес виїзду контролюється — на місці перебувають представники МВС та СБУ, на виїзді з Лаври відбуваються перевірки.

Так, сьогодні, 24 березня, вранці було помічено, що священнослужителі УПЦ МП розпочали почали масштабні збори — на території обителі помічені вантажівки, куди складають різноманітні речі — від провіанту до церковної оздоби, повідомляє видання «Телеграф».

З території Лаври вивозиться навіть «церковне сміття» — у спеціально позначеному контейнері. Що саме священнослужителі віднесли до цієї категорії, невідомо, проте таких пакунків досить багато.

Зазначається, що цей процес відбувається досить оперативно — над ним працюють десятки ченців і, ймовірно, членів їхніх родин або прихожан.

Водночас митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент на камеру заявив, що ніхто нікуди насправді не збирається, а процес, який відбувається на території, він охарактеризував як «звичайне життя».

Джерело: «Телеграф»