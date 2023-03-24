Комендантську годину зменшать на Київщині

https://racurs.ua/ua/n181277-komendantsku-godynu-na-kyyivschyni-skorochuut-ova.html

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У Київській області з 26 березня скорочують комендантську годину.

Про це сьогодні, 24 березня, повідомила прес-служба Київської ОВА.

Відтепер вона діятиме щодня з 00.00 до 05.00. Такі тимчасові обмеження введені розпорядженням Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону, — наголошують в ОВА.

Зазначається, що через зменшення комендантської години більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше. Зокрема, пасажирські перевезення збільшать свій час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 — ввечері.

Не забувайте, що ми живемо в умовах війни, в умовах, коли ворог обстрілює наші мирні міста й села. Тому прошу дотримуватися всіх вимог воєнного стану. Зокрема комендантської години. Наша з вами глобальна задача — зробити все можливе, аби захистити наш спільний дім від загарбників, — наголосив т. в. о. голови Київської ОДА Дмитро Назаренко.

Нагадаємо, з 26 березня також скоротять тривалість комендантської години у Києві.