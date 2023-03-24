Повноцінного курортного сезону в Одесі цього літа не буде, фото - Ракурс

https://racurs.ua/ua/n181294-viyskovi-rozpovily-pro-kurortnyy-sezon-v-odesi-cogo-lita.html

Ракурс

Повноцінного курортного сезону в Одесі цього літа не буде.

Сьогодні ще рано говорити, що узбережжя — це курортна зона. Це зона оборони, — сказала сьогодні речник об'єднаного командування ЗСУ «Південь» Наталія Гуменюк (її цитує видання УНІАН).

За її словами, наразі пляжі становлять небезпеку для громадян, оскільки багато територій ще не розчищено від мін та інших вибухонебезпечних предметів.

Речник голови Одеської обласної адміністрації Сергій Братчук розповідав, що у місті можуть бути створені «центри дозвілля та відпочинку».

Я думаю, що всі ці питання будуть узгоджені та враховані побажання підприємців. Адже економіка має працювати, тому що саме вона — оборона нашої держави та підтримка ЗСУ, — заявив Братчук.

У червні, липні та серпні 2022 року повідомлялося про загибель щонайменше п’яти мирних людей у зоні одеських пляжів, усі вони підірвалися на мінах.

росія востаннє атакувала Одесу та область з повітря 21 та 23 березня.