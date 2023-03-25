ЗСУ відбили майже 60 атак, знищили Мі-24 і артпідрозділ рф — Генштаб

https://racurs.ua/ua/n181297-zsu-vidbyly-mayje-60-atak-znyschyly-mi-24-i-artpidrozdil-rf-genshtab.html

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Сили оборони України впродовж минулої доби вдарили по 21 району зосередження окупаційної армії росії, приземлили дрони, гелікоптер та знищили артилерійський підрозділ ворога.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів. В той же час захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 та шість безпілотних літальних апаратів противника різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, чотири райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та дві станції радіоелектронної боротьби, — вказали у Генштабі.

Армія рф зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Наші захисники минулої доби відбили на них 59 атак противника.