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Ракурс
Залужний - Обстановка в районі Бахмута стабілізується

Залужний — Обстановка в районі Бахмута стабілізується

25 бер 2023, 08:57
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіном й розповів, що ситуацію на Бахмутському напрямку вдається стабілізувати.





Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку — найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати, — йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці головнокомандувача ЗСУ.

Залужний і Радакін також обговорили питання посилення української протиповітряної оборони (ППО).

Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно здобудемо перемогу!, — запевнив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, армія рф впродовж багатьох місяців безуспішно намагається захопити міста Бахмут і Авдіївка на Донеччині, однак повністю взяти їх у кільце ворону наразі не вдається.

Джерело: Ракурс


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