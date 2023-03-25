Залужний - Обстановка в районі Бахмута стабілізується

https://racurs.ua/ua/n181299-zalujnyy-obstanovka-v-rayoni-bahmuta-stabilizuietsya.html

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакіном й розповів, що ситуацію на Бахмутському напрямку вдається стабілізувати.

Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку — найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати, — йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці головнокомандувача ЗСУ.

Залужний і Радакін також обговорили питання посилення української протиповітряної оборони (ППО).

Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно здобудемо перемогу!, — запевнив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, армія рф впродовж багатьох місяців безуспішно намагається захопити міста Бахмут і Авдіївка на Донеччині, однак повністю взяти їх у кільце ворону наразі не вдається.