РФ повертається до оборони після непереконливого наступу — розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n181303-rf-povertaietsya-do-oborony-pislya-neperekonlyvogo-nastupu-rozvidka-brytaniyi.html

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Прагнення армії росії стабілізувати лінію фронту свідчить про повернення до оборонного оперативного плану після непереконливих спроб наступу, які не принесли москві бажаних результатів. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому у Твіттер 25 березня.

Штурм Бахмута російськими військами значною мірою зупинився. Ймовірно, насамперед, це є наслідком серйозного виснаження російських сил.

Разом з тим, британська розвідка констатує, що Збройні сили України також зазнали значних втрат під час оборони міста.

Ситуація в росії також, ймовірно, погіршилася через напруженість у відносинах між Міністерством оборони рф та групою «Вагнера», які надають війська в цьому секторі, — йдеться в огляді.

Міноборони Британії вказує, що кремль, ймовірно, змістив свій оперативний фокус на Авдіївку та на сектор Кремінна — Сватове — райони, де рф, швидше за все, прагне лише стабілізувати лінію фронту.

Це свідчить про загальне повернення до більш оборонного оперативного плану після непереконливих результатів спроб росії провести загальний наступ з січня 2023 року, — йдеться в огляді.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомляла, що армія рф дещо покращила своє становище під Кремінною.