Армія рф вдарила по центру Краматорська, є руйнування

https://racurs.ua/ua/n181307-armiya-rf-vdaryla-po-centru-kramatorska-ie-ruynuvannya-foto.html

Ракурс

Окупаційна армія росії цієї ночі вдарила ракетами по центру Краматорська Донецької області.

Про це 25 березня повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

Вночі росіяни вдарили ракетами по центру Краматорська та промисловій зоні, — вказав Гончаренко.

З його слів, потерпілих внаслідок обстрілу немає.

Згодом мер Краматорська додав, що наслідки нічного ракетного удару було пошкоджено вісім багатоповерхівок, офісне приміщення, готель, школа, два торговельних центри, кафе та два магазини.

Комунальники прибирають наслідки атаки.