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ЗСУ влучним пострілом знищили російський “Град”
ЗСУ влучним пострілом знищили російський «Град» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n181308-zsu-vluchnym-postrilom-znyschyly-rosiyskyy-grad-video.htmlРакурс
Військовослужбовці з 92-ї Окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка та 40-ї Окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта, які входять до складу Сухопутних військ Збройних сил України, влучним пострілом ліквідували реактивну систему залпового вогню «Град» армії рф.
Про це повідомила у Фейсбук прес-служба 92-ї бригади.
Короткометражний фільм: Ворожий «Град» «втомився». У головних ролях: козаки 92 ОМБр та 40 ОАБр, ворожий «Град», Джеймс Бонд. Суть сюжету: нічого шастати по чужій землі, йдеться у повідомленні.
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