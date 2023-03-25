ЗСУ влучним пострілом знищили російський “Град”

https://racurs.ua/ua/n181308-zsu-vluchnym-postrilom-znyschyly-rosiyskyy-grad-video.html

Ракурс

Військовослужбовці з 92-ї Окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка та 40-ї Окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта, які входять до складу Сухопутних військ Збройних сил України, влучним пострілом ліквідували реактивну систему залпового вогню «Град» армії рф.

Про це повідомила у Фейсбук прес-служба 92-ї бригади.