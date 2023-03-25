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Ракурс
Бій танка ЗСУ з двома розрахунками ПТРК росіян

Бій танка ЗСУ з двома розрахунками ПТРК росіян (ВІДЕО)

25 бер 2023, 14:25
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Воїни з 30-ї Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показали роботу танка по протитанкових ракетних комплексам окупаційної армії росії. Бій відбувався в найгарячішій точці фронту — на Бахмутському напрямку.





Бій танка 30-ї ОМБр з двома ворожими розрахунками ПТРК на Бахмутському напрямку. Обидві групи противника були знищені, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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