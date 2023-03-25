Бій танка ЗСУ з двома розрахунками ПТРК росіян

https://racurs.ua/ua/n181312-biy-tanka-zsu-z-dvoma-rozrahunkamy-ptrk-rosiyan-video.html

Ракурс

Воїни з 30-ї Окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, показали роботу танка по протитанкових ракетних комплексам окупаційної армії росії. Бій відбувався в найгарячішій точці фронту — на Бахмутському напрямку.

Бій танка 30-ї ОМБр з двома ворожими розрахунками ПТРК на Бахмутському напрямку. Обидві групи противника були знищені, — йдеться у повідомленні.