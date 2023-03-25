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На Київщині виявили 1374 тіла вбитих росіянами людей, ще 283 - зниклі безвісти

На Київщині виявили 1374 тіла вбитих росіянами людей, ще 283 — зниклі безвісти

25 бер 2023, 13:20
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На території Київської області станом на 25 березня виявлено 1 тис. 374 тіла вбитих під час окупації цивільних осіб. Правоохоронці регулярно знаходять нові поховання на деокупованих територіях.





Про це розповів начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.

200 загиблих ще не ідентифіковані та 283 особи вважаються зниклими безвісти, — зазначив Нєбитов.

Для ідентифікації тіл громадян поліція використовує дві сучасні ДНК-лабораторії, унікальність яких полягає у швидкості виділення ДНК-профілю.

Зі слів Нєбитова, продовжує свою роботу і вибухотехнічна служба Київщини, яка за рік здійснила понад 1 тис. 100 виїздів та вилучила понад 2 тис. 100 боєприпасів.

Джерело: Ракурс


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