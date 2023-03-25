У ЗСУ пояснили, чому рф стала активніше застосовувати авіабомби. Фото:

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Ракурс

Авіаційні бомби, зокрема типу «ФАБ-500», є у достатньому запасі у російських загарбників.

Зараз окупаційна армія рф може скидати свої плануючі авіабомби на відстані 50 і більше км, не доходячи до кордону України. Тож ЗСУ необхідні засоби, аби вражати літаки, які випускають ці бомби. Про це 25 березня речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Це нові виклики й загрози для нас. Як бачимо, в цій війні все більше і більше з’являється новітнього озброєння, яке починає активно застосовуватись. Це і дрони-камікадзе, і багато іншого. Що таке авіаційні бомби, ми вже добре бачили і в Ізюмі, і в Маріуполі, — заявив він.

За словами Ігната, росіяни застосовували бомби вільного падіння тоді, коли Україна не мала потужної протиповітряної оборони. А зараз загарбники змушені перейти на дальній радіус дії. Переробити «ФАБ-500» на керовану бомбу займає мінімум затрат для ворога. І це дешевше, ніж виготовляти в умовах санкцій дуже коштовні ракети.

Речник Повітряних сил додав, що ЗСУ теж використовують подібні бомби, але в української армії їх не так багато.

Нагадаємо, в ніч проти 24 березня російські окупанти застосували плануючі бомби для ударів по Сумській області. Виявилося, що ворог використав так званий аналог JDAM-ER, про існування якого вперше стало відомо на початку січня 2023 року.