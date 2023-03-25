«Укренерго» закликало українців ігнорувати акцію «Година Землі». Фото: Слово і діло

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Міжнародну акцію «Година Землі» українцям слід проігнорувати, бо це може нашкодити вітчизняній енергосистемі.

Фахівці пояснюють, що одночасне вимкнення світла — це короткочасне зниження споживання. Якщо цю акцію підтримає багато громадян, особливо у великих обласних центрах, це може призвести до профіциту потужності в окремих регіонах. Про це 25 березня заявили в НЕК «Укренерго».

Друзі, будь ласка, не ведіться на заклики долучитися до «Години Землі» і в певний час масово вимкнути світло — це не сприяє економії електроенергії, не допомагає Землі, зате може дуже нашкодити енергосистемі, — попередили енергетики.

За інформацією «Укренерго», у разі масового вимкнення світла диспетчер буде змушений різко відключати працюючі енергоблоки, щоб збалансувати енергосистему. І у воєнний час, коли українські електростанції зазнали значних пошкоджень внаслідок російських атак, це зайве навантаження на систему.

Енергетики наголосили, що краще, що можуть зробити українці, це щоденно розумно використовувати електроенергію у пікові ранкові та вечірні години, щоб зменшити нерівномірність споживання електроенергії упродовж доби.

Як відомо, у 2023 році акція «Година Землі» припадає на 25 березня. У цей день на одну годину — з 20.30 до 21.30 за місцевим часом люди на планеті погасять світло та електричні прилади.

Нагадаємо, 24 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що тарифи на електроенергію в Україні не підвищуватимуть до 30 квітня включно. Таким чином ціна на світло до кінця опалювального сезону залишиться без змін.