ЗСУ відбили 50 ворожих атак на чотирьох напрямках. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n181326-zsu-vidbyly-50-vorojyh-atak-ta-znyschyly-dva-punkty-upravlinnya-genshtab.html

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Російська армія зосередила ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

На цих напрямках українські військові відбили понад 50 ворожих атак. Зокрема, безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка, Кремінна, Білогорівка та Виїмка на Лиманському напрямку росіяни вели протягом доби. На Бахмутському напрямку загарбники продовжують штурмові дії міста Бахмут, також в районі Предтечиного Донецької області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 25 березня.

Також противник намагався атакувати на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Росіяни намагалися просунутися у напрямку населених пунктів Керамік, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка Донецької області, але їхні потуги не дали успіху.

Оборонятися ворог змушений на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Авіація ЗСУ за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.

Також ворог упродовж 25 грудня завдав одного ракетного та 23 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог гатив по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Нагадаємо, в оперативному командуванні «Південь» 25 березня заявили, що на окупованій території Херсонської області спостерігаються ознаки можливої підготовки окупаційної армії росії до «жестів доброї волі». На це вказують численні випадки мародерства та вивіз награбованого.