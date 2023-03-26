Повітряні сили завдали 11 авіаударів по позиціях російських окупантів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n181332-povitryani-syly-zsu-zavdaly-11-aviaudariv-po-pozyciyah-voroga-genshtab.html

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Літаки та гелікоптери за добу, 25 березня, завдала 11 ударів по районах зосередження росіян.

Українські військові також збили ворожі дрони типу «Орлан-10» та «Суперкам». Ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три пункти управління та п’ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 26 березня.

За інформацією командування, ворог зосередив зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Українські захисники вчора відбили понад 85 атак росіян.

Зокрема, на Лиманському напрямку ворог вів марні наступальні дії поблизу Синьківки, Кремінної, Білогорівки та Виїмки. На Бахмутському напрямку росіяни штурмують місто Бахмут, а також райони Богданівки та Предтечиного.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках загарбники безуспішно намагалися наступати у напрямку населених пунктів Керамік, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

А на Запорізькому та Херсонському напрямках ЗСУ змушують ворога оборонятися.

Нагадаємо, у командуванні Збройних сил заявили, що Бахмут Донецької області зараз залишається епіцентром бойових дій, тому рано говорити про повну зупинку російського наступу в районі міста, як про це заявила розвідка Великої Британії.