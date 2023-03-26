Мі-17 Повітряних сил ЗСУ. Фото:

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Ракурс

Авіація Повітряних сил щодня завдає низку ударів по позиціях російських окупантів.

Зокрема, на східному напрямку літаки та гелікоптери допомагають військовим на землі. Загарбникам не вдалося знищити армійську авіацію України, хоч вони намагалися це зробити з перших днів вторгнення. Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 26 березня повідомив у Telegram.

Також генерал опублікував у мережі відео, як українські гелікоптери атакують ворожі позиції. На кадрах можна побачити бойову роботу підрозділів 16-ї та 18-ї бригад.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявляли, потребують західних літаків четвертого покоління «плюс», які пройшли глибоку модернізацію. Україні необхідна саме західна авіаційна платформа, для застосування сучасного озброєння — високоточних коригованих авіабомб, крилатих ракет, керованих авіаційних ракет класу «повітря-повітря» та «повітря-поверхня».