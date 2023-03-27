Західні експерти описали можливий сценарій майбутнього контрнаступу України

https://racurs.ua/ua/n181379-zahidni-eksperty-opysaly-mojlyvyy-scenariy-maybutnogo-kontrnastupu-ukrayiny.html

Ракурс

Київ не контролює небо над Україною, у нього недостатньо авіатехніки, тому контрнаступ розпочнеться не з масованої повітряної атаки, а з ракетних ударів, вважають опитані WSJ експерти.

Україна навряд чи почне контрнаступ зі штурму «в стилі НАТО», який передбачає масовану атаку з повітря з використанням літаків та крилатих ракет, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на експертів.

Для такої атаки Київ не має необхідної кількості винищувачів і вертольотів, сказав полковник армії США у відставці, професор військового коледжу армії США Джон Нагл. До того ж жодна зі сторін конфлікту не контролює повітряний простір над Україною, зазначив він.

WSJ зазначає, що українські військові не розкривають своїх планів, але деякі аспекти контрнаступу можна передбачати, враховуючи техніку, що є в розпорядженні ЗСУ, в тому числі ту, яку постачає Захід.

Опитані виданням експерти вважають, що Україна здійснить атаку з використанням високоточної зброї дальньої дії наземного базування, включаючи ракети та артилерію. Потім, вважають співрозмовники, слідом піде сухопутний наступ, де Києв має поєднувати радянські танки із західними.

Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес наприкінці січня казав, що Challenger 2 буде передано Україні до початку літа. Також європейські країни пообіцяли направити Києву Leopard 2 німецького виробництва, а надходження американських M1 Abrams очікується наприкінці цього року, пише WSJ.

Після цього, очікують експерти, швидше за все, будуть ще десятки бойових броньованих машин та бронетранспортерів.

На думку професора Сент-Ендрюського університету в Шотландії Філіпса О’Брайєна, Київ може спробувати просунутися із Запорізької області у бік Мелітополя та Азовського моря, а також перерізати сухопутний коридор, що з'єднує анексований у 2014 році Крим із територією росією.

Наприкінці лютого заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький говорив, що ЗСУ намагатимуться «вбити клин у російський фронт на півдні — між Кримом та материковою частиною росії».