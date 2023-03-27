Від сьогодні Авдіївку закрили для всіх, окрім військових

https://racurs.ua/ua/n181384-avdiyivka-u-chervoniy-zoni-v-yizd-do-mista-zakryly-dlya-volonteriv-ta-jurnalistiv.html

Ракурс

В’їзд до Авдіївки заборонений журналістам та волонтерам через загострення ситуації.

Це місто на Донеччині потрапило до «червоної зони», повідомив керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

Авдіївка знаходиться в «червоній зоні», тому відвідування, заїзд у місто представників преси, навіть акредитованих, заборонено. Це стосується і волонтерів. У зв’язку із загостренням ситуації у місті та навколо міста. Тому є наказ — пряма заборона для відвідування, — повідомив голова МВА. В Авдіївці вирішили евакуювати всіх комунальників та вимкнути мобільний зв’язок через роботу ворожих коригувальників вогню. Військова адміністрація попереджує, що через активні бойові дії Авдіївка може стати другою Мар’їнкою і закликає місцевих виїжджати.

Очевидно, такий крок є погодженим та своєчасним. Хоча, відверто кажучи, за 25 днів перебування «десь в цьому секторі», я навіть у дальніх околицях та передмісті жодного зайвого «вештання» не зустрічав. Ясне діло, там де Донецьк видно, як на долоні, (з усіма спецефектами), знаходження без потреби є недоречним. Шановні волонтери, будьте пильними. Прилітає у напрямку макітри без попередження, — написав у своєму ТГ-каналі керівник підрозділу БПЛА Роберт Мадяр.

За словами Барабаша, незабаром у місті вимкнуть мобільний звʼязок, аби деякі місцеві мешканці не передавали інформацію росіянам.

В Авдіївці залишаються близько двох тисяч людей. Востаннє світло там було 14 травня 2022 року (води та тепла також немає).